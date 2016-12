Thornings sikre tale

Det er med statsministres nytårstaler som med nytårsfesten aftenen før: Forventningerne er ofte så store, at man næsten ikke kan undgå at blive lidt skuffet. Var det bare det? Ja, det var. Hverken værre eller bedre end de fleste.

Helle Thorning-Schmidts nytårstale vil ikke blive husket for noget særligt om en uge og slet ikke om et år. Det gør den ikke dårlig – blot gennemsnitlig med en pil op. Budskabet var en lettere omskrivning af Danske Banks ’new normal – new standards’. Ja, virkeligheden er en anden, de fede tider kommer ikke tilbage. Men det er de danske dyder ’lighed, frihed og tryghed’, som ifølge Helle Thorning bringer os frelst igennem.

Hun gav en strejf af lidt personligt ’jeg er også fra Ishøj’ med barndomsminder om bilfri søndage på Gl. Køge Landevej, henvisninger til sine egne børn og sine bedsteforældre – hørte I det, frafaldne S-vælgere?

Hun manede til økonomisk tålmodighed og smalhals – hørte I det, Poul Erik Skov Christensen og Dennis Kristensen?

Hun sparkede lidt bagud ved at nævne 10 års fald i konkurrenceevnen, og at vi ikke fik nok ud af nullernes opsving – hørte I det, Anders Fogh og Lars Løkke?

Hun forsikrede, at den økonomiske politik fortsætter uantastet inklusiv reformer af SU’en og et opgør med lærernes overenskomster – alt andet ville også have været en politisk bombe. Hørte I det, Annette Vilhelmsen og Johanne Schmidt-Nielsen?

Endelig gjorde hun som den ansvarlige på kommandobroen ekstra meget ud af det nødvendige EU, som volder både politikere og vælgere problemer de kommende år.

En statsministers nytårstale er normalt ikke affyringsrampe for dristig politik eller markant udmelding. Der er undtagelser fra den regel. Schlüter forsøgte i en af sine sidste med et lettere desperat udspil om at sætte skatten ned, hvis danskerne ville acceptere lavere løn. Nyrup gjorde det med delvis succes en enkelt gang, hvor han også overraskede sin justitsminister Frank Jensen med at ’ville volden til livs’ med en hurtig lovpakke. Fogh brugte sin første nytårstale til at skille og ikke samle med sin smagsdommertale. Endelig lancerede en desperat Lars Løkke efterlønnens afskaffelse i sin foreløbig sidste nytårstale. Alle andre statsministerielle nytårstaler derimellem var på det jævne. Gode, ordentlige, sikre og en del af en større politisk fortælling.

Som Helle Thornings den 1. januar 2013.