“Brænd Danske Bank på bålet!”

Den kollektive mobning af Danske Bank har udviklet sig til en moderne heksejagt, hvor det tilsyneladende bare gælder om at få brændt nogle på bålet.

Dette indlæg er er ikke et defensorat for Danske Bank. Det må den selv klare. Jeg er heller ikke kunde i banken, og har ikke tænkt mig at blive det. Men den blodrus, som ministre, politikere, opinionsdannere, lederskribenter, journalister, organisationer samt pæne såvel som mindre pæne mennesker den seneste tid har udsat Danske Bank for, virker hysterisk og uden bund i virkeligheden. Retorikken i toppen har legitimeret gadens parlament i form af frådende læserbreve, blogs, facebook og bankens hjemmeside, der blev lagt ned. Det hele synes at være båret af ønsket om, at finanskrisen ikke skyldes os alle, men kun en enkelt virksomhed eller branche og så måske også Foghs og Bendtsens afdragsfrie lån. Den seneste storm er den foreløbige kulmination på i alt fald tre hændelser:

Den første hændelse opstod i efteråret, da det i en journalistisk historie blev afsløret, at den danske stat i forbindelse med bankpakkerne undlod at blive medejer af bankerne og i stedet stillede kapital til rådighed til gengæld for en ganske høj rente. Kritikken må vel hvile på den antagelse, at det var indlysende, at bankaktier på den anden side af finanskrisen ville stige igen. Den må derudover hvile på den holdning, at spekulation i det private erhvervsliv er en statsopgave. Det er i så fald nyt. Bankpakkerne – som Danske Bank mere end mange havde brug for – har ikke kostet staten en krone. Tværtimod. De har på alle måder været en god forretning for både stat og samfund.

Den anden hændelse opstod, da Danske Bank lancerede sin image-kampagne ‘New normal – new standard’. Kampagnen, der er æstetisk smuk, og hvad angår fakta-tjek kan måle sig med de fleste image-kampagner, er efterfølgende blevet udsat for en kritik, som kun ægte, bagkloge mandagstrænere formår. Og så gav den lidt kunstigt åndedræt til en hensygende ‘Occupy’-bevægelse samt gav nogle politiserende unge uden platform et ufortjent møde og fem minutters berømmelse med Danske Banks ledelse.

Endelig den tredje hændelse og den afgørende blodrus: Lukningen af kassen i en række filialer samt synligt gebyr for at få et hævekort, bruge kontantautomat og have adgang til netbank. Hvordan det for eksempel lykkedes Forbrugerrådet at være imod det er fortsat en gåde. Forbrugerrådet har i årevis plæderet for gennemskuelighed. Hvordan kan Rådet være tilhænger af, at nogle kunder i et uigennemskueligt system skal betale for andre? Har Rådet også den holdning i andre brancher, eller er det kun bankkunder? Selv denne avis lagde en lille pind til bålet ved at advare mod ‘udelukkende at fokusere på indtjening’.

Så: Danske Bank har betalt en overrente til staten. Den har lavet en flot kampagne og introduceret gennemskuelige priser. Hvad er problemet?