Corydon og Kammeradvokaten

På torsdag skal finansminister Bjarne Corydon i samråd for at forklare det fornuftige i statens ordning med Kammeradvokaten. Kammeradvokaten er et privat advokatfirma, som har monopol på at være statens advokat. Som tak får staten 33 procent i rabat. Men rabat af hvad? Kammeradvokaten afleverer ingen timeregnskaber til kunden, så det er ikke muligt at kontrollere. Hvad der skulle have været en besparelse for staten har de seneste år udviklet sig til noget, der ligner et ta’-selv-bord for det private advokatfirma. Firmaet har 350 medarbejdere og de omkring 25 seniorpartnere har hver en årsindtægt på seks millioner kroner. Havde det ikke været for rabatten, skulle indtægten med andre ord være knap 10 millioner kroner. Det er en voldsom overpris selv blandt københavnske topadvokater. Især hvis arbejdet ofte blot er middelmådigt.

Skandalen om Kammeradvokaten har de seneste uger været beskrevet i Dagbladet Politiken, men er i virkeligheden en gammel historie, der dukker op med jævne mellemrum. Men denne gang synes grådigheden at være gået for vidt. Og i en tid, hvor Danske Bank, Fattig-Carina, såkaldte udfaldstruede, studerende og andre må holde for, så bør en socialdemokratisk ledet regering ikke kunne leve med, at et privat firma – der i 75 år har haft eneret på at rådgive staten og føre retssager for ministerier og styrelser – tilsyneladende har smidt bremseklodserne. Omsætningen på 320 millioner kroner er således en fordobling på få år. Uden timeregnskaber. Uden timepriser.

Bjarne Corydon har tidligere i sagen afvist at forholde sig til et privat firmas regnskaber, men den går ikke på torsdag, hvor Venstre har kaldt ham i samråd. Finansministeren har sikkert også meget andet at tænke på i øjeblikket med en konkurrencepakke, en trængt regering, sure Enhedsliste-folk og frustrerede SF’ere. Men man kan ikke altid vælge sine slag og sin dagsorden. Heller ikke som finansminister. Corydon er kunden, der indtil nu bare har betalt, hvad der stod på fakturaen uden at spørge nærmere. Hvis han ikke kan forholde sig til Kammeradvokatens vanvittige fortjeneste, så er der ingen, der kan.