Hvor er Thornings autoritet?

En statsminister skal ikke altid have folket med sig, men en statsminister skal kunne bestemme, hvad folket diskuterer. Og her – lige her – ligger Helle Thorning-Schmidts store problem som statsminister. Ifølge en meningsmåling mener 60 procent af vælgerne, at Margrethe Vestager har mest at skulle have sagt i regeringen. 16 procent mener, at det er statsministeren. Uanset om det er rigtigt eller ej, illustrerer tallene det fatale autoritets-tab, som Helle Thorning-Schmidt har oplevet i sin tid som statsminister. Senest her i juledagene, hvor hun – formentlig som opvarmning til nytårstalen – i et interview proklamerer, at den politiske dagsorden med reformer fortsætter i 2013. Det har bl.a. fået 3F’s formand Poul Erik Skov Christensen til at spørge, hvilken planet, hun bor på. Det er – må man forstå – ikke den samme, som han lever på. Umiddelbart burde det være et problem for fagforeningsmanden (hvilket det også er), da ikke mindst den økonomiske sagkundskab erklærer sig enig med Thorning. Men det illustrerer samtidig, at statsministeren – i forhold til dem, der burde være hendes nærmeste allierede i kampen om at bruge og genvinde magten – får besked på, at hun kan rende og hoppe. De er hverken bange for hende eller glade for hende. Bemærkningen fra 3F’s formand har fået Hans Engell til at mindes forholdet i 1970erne mellem LO’s daværende formand Thomas Nielsen og daværende statsminister Anker Jørgensen. ‘Den lille lort’, som Thomas Nielsen udtrykte det om sin statsminister. Der var ligesom med Helle Thorning-Schmidt heller ikke megen autoritet omkring Anker Jørgensen. Han havde dog vælgernes opbakning. Heller ikke det har Thorning. Derfor er hendes autoritets-tab så fatalt, og kan ikke opvejes af hverken en stærk Margrethe Vestager eller adskillige velfungerende socialdemokratiske ministre. Vi så det, da hun fumlede sig igennem et frygteligt pressemøde ved at love ‘en god løsning i morgen’. Vi så det før sommerferien, da fagbevægelsen reelt trak stikket til trepartsforhandlingerne. Og vi så det efter sommerferien, da Helle Thorning hjemvendt fra ferie forsøgte og lave ‘en Fogh’ ved at sætte diskussionen om dagpengelængden på plads. Resultat? Folk – også dem tættest på hende – var blæsende ligeglade. SF, R og S sloges videre indtil beskæftigelsesminister Mette Frederiksen måtte redde sagen. Det var – for nu at sige det mildt og i øvrigt uden nostalgi i øvrigt – ikke sket under Fogh.

Regeringens effektivtitet og mulige genvalg står og falder med statsministerens autoritet. At blot 16 procent mener, at statsministeren er den, der har mest at skulle have sagt i en regering, er det modsatte af autoritet. Nytårstalen løser ikke problemet, men det kunne være et første skridt.