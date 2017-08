Banke og lokal-politikken

Slagsmålet om Fredericias midlertidige borgmester Thomas Banke alias ‘Julius Juliussen’ alias ‘Morfin-borgmesteren’ er uværdigt for ham selv, for hans parti, for Fredericia og for det kommunale selvstyre.

Sagen er blot endnu en påmindelse om, at spillereglerne i kommunalpolitik skal ændres. Den tidligere regering havde på et tidspunkt erklæret, at det skulle ske. Også den nuværende siger ifølge regeringsgrundlaget, at den vil se på en anden styreform for de store byer. Det er meget vagt formuleret, men det er da altid en begyndelse. Hvis kommunerne skal have en reel politisk platform – og ikke bare udvikle sig til at være en administrativ udlicitering af statsadministrationen – er der behov for at gøre noget på minimum tre områder:

1) For det første skal det være muligt at afsætte en borgmester. Det nytter ikke noget, at Thomas Banke skal have mulighed for at klamre sig til en borgmesterpost inkl. løn og kørselsgodtgørelse, når mellem 15 og 19 byrådskolleger ikke har tillid til ham, og det samme synes at være tilfældet for det meste af forvaltningen. Det har intet med politik og folkestyre at gøre.

2) Det nytter heller ikke noget, at alle fortsat deles om magten i de større byer ved at også oppositionen har ret til at være borgmestre eller rådmænd. Det ville svare til, at Lars Løkke Rasmussen blev indenrigsminister i en Helle Thorning-regering og Lars Barfoed fik lov til at være Udkantsminister. Det gør det for det første uklart, hvem der har magten, og hvem der er i opposition. For det andet får det ofte borgmestre og rådmænd fra oppositionspartierne til at bruge egen forvaltning som oppositionel sekretariatsfunktion for at kunne matche den reelle borgmester. Når man ser, hvad der sker af den slags selv i koalitions-regeringer som den nuværende (spørg blot embedsmænd i Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet), så forstår man, hvilke naturkræfter det udløser, når oppositionen bliver en del af regeringen.

3) Endelig er det nødvendigt at gøre op med den sogneråds-romantik, som stadig hærger kommunalpolitik. Med 98 enheder har kommunerne omsider fået en størrelse, som burde gøre dem politisk potente. Problemet er blot, at kommunalpolitikerne er dværge. Bortset fra en borgmester på fuld tid, så tvinges byrådsmedlemmer til at være fritidspolitikere. Flere undersøgelser – senest Danmarks Radio forleden – viser, at (mindst) en fjerdel af kommunalpolitikerne erkender, at de stemmer for ting, de ikke har indsigt i. En politikers vigtigste aktiv er tid – tid til at være politiker. Hvis ikke politikerne har tid, så tager embedsmændene over. Og det er det, der sker i kommunerne i øjeblikket. De såkaldte politikere bliver folkelige gummistempler, samtidig med at mange – alt for mange – borgmestre pakkes ind, og opfører sig som folkevalgte kommunaldirektører. Konsekvensen er, at politikken forsvinder. En række af landets førende forvaltningseksperter kom i fjor med en advarsel om netop det problem og konkluderede, at ‘den politiske ledelse på alle niveauer (skal) styrkes’. Så: Giv kommunalpolitikerne – eller de fleste af dem – en løn, de kan leve af, så de får tid til at være politikere. Giv dem medarbejdere, så de kan matche embedsmændene i kommunen. Og giv dem kontorer på rådhuset, så de dagligt kan minde borgmesteren om, at han/hun sidder der som politiker og ikke blot som folkevalgt embedsmand til en lavere løn end kommunaldirektøren. Og hvis der mangler plads på rådhuset, så genhus nogle af embedsmændene et andet sted. Det vil minde alle om, hvem der bestemmer i et folkestyre.

Det haster med at ændre spillereglerne i kommunerne, så en borgmester kan smides på porten. Det haster, så det i København, Aarhus, Odense og Aalborg bliver tydeligt, hvem der har magten, og hvem der er i opposition. Og det haster med at give menige kommunalpolitikere i alle kommuner en økonomi, så de har tid og mulighed for at være det, de er valgt til at være: Nemlig politikere og ikke gummistempler. I den forstand er farcen om Fredericias midlertidige borgmester en kærkommen påmindelse om, at noget er helt galt.