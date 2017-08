Vestager får lov til alt

Hvis man søger retfærdighed, skal man ikke være aktiv i politik. Men det er alligevel forbløffende, hvor let Margrethe Vestager nu på andet år får lov til at svæve over vandene. Var det således den radikale leder, der fra sin ministerbil havde spottet en amerikansk tv-stjerne, var steget ud og taget en hyggelig snak med vedkommende, så var hun blevet hyldet for både stil og folkelighed. Nu var det i stedet Helle Thorning, der ville sige dav, og så brød helvedet løs. Og var det Lars Barfoed, der på et centralt emne var blevet kritiseret af en tidligere landsformand i partiet, var han hamret yderligere i knæ. Når det sker for Margrethe Vestager synes det som en flue, der blot viftes væk.

Fænomenet er senest illustreret ved sagen om forkortelsen af dagpengeretten, som Margrethe Vestager har stået benhårdt på. De Radikale har i flere år på plakater og i annoncer erklæret, at partiet skam også ‘lytter til økonomer’. En anden måde at sige på, at man er saglig og rationel imodsætning til andre politikere. Når så de samme økonomer må lave rygcrawl væk fra forudsigelserne om, hvor mange ,der ville blive ramt af de ændrede dagpengeregler, så bliver det et problem for….Helle Thorning-Schmidt.

Eller som når et kommunalt anlægsloft kritiseres voldsomt – til sidst af en socialdemokratisk politiker, som tærskes på plads af sin folketingsgruppe blot for at se den radikale leder pludselig lette det, så har statsministeren og Socialdemokratiet fået den dårlige presse den ene dag. Vestager får æren den næste.

Eller som når der i regeringsgrundlaget udtrykkeligt erklæres, at der skal laves en reform af styreformen i de store byer. Opgaven ligger entydigt hos indenrigsministeren. Nu – halvandet år senere med kort tid til kommunalvalget – er der endnu intet kommet frem. Vestager erklærede i forlængelse af balladen om borgmesteren i Fredericia, at nu skal det også være lettere at slippe af med en borgmester, men ingen – ingen – spurgte til hængepartiet på hendes skrivebord.

Eller som når der under valgkampen blev lavet alle mulige og umulige faktatjek i diverse medier på snart sagt alle politikere og partier – undtagen Vestager og De Radikale (hvis der eksisterer et enkelt lille faktatjek på Vestager fra valgkampen, så kom venligst med det. Jeg missede det i alt fald).

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager bliver i måling efter måling kåret som den stærkeste politiske leder, den stærkeste i regeringen og den stærkeste i det hele taget. I de målinger, hvor undertegnede har fået mulighed for at give sit besyv med, har melodien været den samme. Hun ER stærk. Lige præcis så stærk, som partifæller, regeringsfæller, opposition, journalister, kommentatorer og lederskribenter giver hende lov til.

Indtil nu har hun fået lov til det hele. Det er ikke nødvendigvis retfærdigt, men sådan er det jo…