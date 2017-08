Fuldtonende skiderikker

SF’s kortvarige næstformand har aldrig været SF’er. Hans lidt længere medlemskab af partiet byggede på falske eller i bedste fald forkerte præmisser. Derfor er hans indmeldelse i Socialdemokratiet logisk. Men måden han og andre forlader SF på, antyder, at en del af projektet også er at skade det parti, der forlades.

Først den falske – eller forkerte – præmis. Mattias Tesfaye mener, at SF’s oprindeligt under dets stifter Aksel Larsen var et ægte arbejderparti, udsprunget af DKP, med rødder til både skibsværftsarbejdere og den skurvogn, han så ofte selv taler om. Så kom Sigurd Ømann, især Gert Petersen og også Holger K. Nielsen og formede partiet til et blødt pædagog-parti, hvor skurvognen blev skiftet ud med lærerværelset. Mattias Tesfaye (og andre) levede i den vildfarelse, at når partiet efter Aksel Larsen kunne skifte udseende og indhold, så kunne det jo også ske igen. Nu under ledelse af Villy Søvndal. Det var derfor et fremtids-SF, han meldte sig ind i. Senest med valget af Annette Vilhelmsen som formand blev det fortid, hvorfor det misforståede medlemskab blev blottet og de politiske ambitioner havarerede.

Så langt, så skidt, kan man sige. Derfor er Tesfayes spring fra ungdomskommunist til knap så ungdoms-socialdemokrat logisk. Skurvognen og drømmen om den solide madpakke er den røde tråd i den udvikling. Ikke de partier, han har været medlem af. Og at han skifter partier som andre skifter brugte biler er ikke nødvendigvis et spørgsmål om troløshed – det afhænger blot af, hvor troskaben er placeret. I dette tilfælde ligger den i det faglige arbejde og i 3F. Det politiske parti er blot reduceret til et værktøj i kassen.

Men – og det er så her kæden hopper af: Hvis det kun var så enkelt og ædelt, hvorfor så overhovedet melde sig ind i et nyt parti i samme bevægelse, som man melder sig ud? Det er dog tilladt at være partiløs i en periode, ligesom det er tilladt (og ordentlig opførsel) i en skilsmisse at vente lidt på at flytte sammen med en ny kæreste. Og hvorfor trække pinen så længe og tildele sig selv ‘air-time’ i hver bevægelse, når endemålet har været så åbenlyst? Og hvorfor den tilsyneladende koordinering med andre frafaldne arbejderister, så hver uge synes leveringsdygtig i endnu en frafalds-historie?

Fordi det politiske projekt naturligvis handler om skabe en ny, politisk platform for sig selv og sine. Valget er denne gang faldet på Socialdemokratiet. Det gøres bedst ved blandt andet at skade det, man forlader. Man skal derfor ikke tage de rigtige SF’eres besindige bemærkninger om ‘god vind’ og ‘det tager vi stille og roligt til efterretning’ for gode varer. De synes, at Tesfaye og hans kumpaner er nogle fuldtonende skiderikker. Det er svært at argumentere imod.