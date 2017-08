Trykkefrihedsselskabet misbruger dagsorden

Principper er til for at blive brudt. Jeg har således i flere år haft et princip om ikke at indlade mig i en polemik med Søren Krarups datter og Trykkefrihedsselskabets næstformand, Katrine Winkel Holm. De par gange, det er sket, har ikke været nogen berigelse af det offentlige rum. Og når man tilmed berøves sit gode humør, så er det slet ikke indsatsen værd. Ved en enkelt lejlighed – i minutterne efter en tv-debat for nogle år siden – mindes jeg i et kort overblik at være hensat i den åbenbare vildfarelse, at nu ville min moddebattørs verbale udfald blive erstattet af fysiske. Sådan noget klæder jo ingen af parterne.

Men når hun få dage efter attentatforsøget på sin formand Lars Hedegaard vælger at bruge al sin ammunition på i et indlæg i Jyllands-Posten bl.a. at angribe DR’s ‘Borgen’, tidligere drama-chef Ingolf Gabold og i lange passager også min ringhed, så giver det da anledning til en smule undren. Hvordan i alverden er det muligt at lave sådan en kobling både i hovedet og på papir? Efter en lang svada imod ‘Borgen’ skriver hun således under overskriften ‘Debatten genåbnet i krudtrøg’:

“DR Dramas lilla sympatier er blot ét eksempel på de stopklodser, ytringsfrihedsdebatten har mødt af magtfulde medier. Hør bare, hvad Berlingskes og P1’s Niels Krause-Kjær under overskriften ‘Tidsspilde i Trykkefrihedsselskabet’ skrev i 2007 i anledning af et støttemøde for den dødstruede Lars Vilks: ‘At samles om almindeligheder er måske nok fællesskabsfremmende for de særligt indviede. Dem om det. Men for alle andre er det tidsspilde og misbrug af dagsorden’. Det er altså tidspilde at støtte dødstruede tegnere og forfattere,” konkluderer Katrine Winkel Holm med et udråbstegn, og konstaterer, at det er omkostningsfrit at udtale sig så ‘kynisk’ og ‘overfladisk’, fordi ‘han sagde jo kun, hvad ‘mange af hans journalistvenner tænkte.’

Så følgende til ære for arveprins Knud og hans åndsfæller: Vi er alle forfærdet over attentatforsøget på Lars Hedegaard og vrede over den sikkerhedssituation, han i den kommende tid kommer til at leve under. Vi er alle tilhængere af ytringsfriheden, og de fleste ser den vist ikke truet i Danmark for nu at udtrykke det mildt. Og for helt egen regning: Jeg synes faktisk også, at denne sæson af ‘Borgen’ trods godt skuespil og sine øjeblikke virker underlig uambitiøs i manuskriptet og – i mangel af et bedre udtryk – bliver tandløs i sin politiske korrekthed. Men modsat Katrine Winkel Holm har jeg stort besvær med at få det til at have noget med attentatforsøget på Lars Hedegaard at gøre.

Det er besværligt at sparke åbne døre ind. Derfor er det så vigtigt for Trykkefrihedsselskabet at få dem lukket så meget i, at deres standpunkt – kampen for ytringsfriheden – giver mening. Den giver jo netop kun mening, hvis nogle er imod eller som minimum ligeglade. Og først da kan den kunstige platform manipuleres ind i en helt anden politisk dagsorden. Det havde egentlig klædt Katrine Winkel Holm i sin første offentlige klumme efter det tragiske attentatforsøg på Lars Hedegaard ikke at misbruge sin pen til sådan noget.